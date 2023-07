1.500 gezinnen in Veurne, Adinkerke en Koksijde zitten zonder stroom na kabeldefect

Bij zo’n 1.500 gezinnen in Veurne, Adinkerke en Koksijde viel vrijdagochtend rond 9 uur de stroom uit. "Het ging om een spontaan defect in het middenspanningsnet na een ondergrondse kabelbreuk", zegt David Callens van Fluvius. Na tien minuten kon de stroom bij heel wat gezinnen weer ingeschakeld worden.

Het defect wordt pas deze namiddag hersteld. Dan zou het kunnen dat de stroom nogmaals kort uitvalt. In Adinkerke zaten 20 gezinnen nog tot 13 uur zonder stroom. Daar kon de elektriciteitscabine in de Noordhoekstraat niet ingeschakeld worden, omdat er een probleem is met de generator. Ondertussen is de generator vervangen en het probleem opgelost.