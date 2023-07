20e editie Bal National in Brusselse Marollen eert 10 jaar koning Filip

SSinds 2003 wordt het startschot van de festiviteiten rond de nationale feestdag op 21 juli gegeven op het Vossenplein in de Marollen. "Bal National" werd 20 jaar geleden in leven geroepen om het tienjarig koningschap van koning Albert II te vieren. Dit jaar wordt koning Filip in de bloemen gezet, die precies 10 jaar het Belgische staatshoofd is.