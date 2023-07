Antwerpen krijgt 7 pleinen langs verbindingswegen waar je snel elektrische wagens kan opladen 

In de stad Antwerpen zullen er binnenkort zeven pleinen komen waar je binnen de 20 tot 30 minuten je elektrische wagen kan opladen. Die pleinen komen langs grote verbindingswegen, zodat mensen snel hun auto kunnen bijladen zonder dat ze extra verkeer veroorzaken in woonwijken. In totaal is er plaats voor 29 snellaadpalen en 58 oplaadpunten.