Zuid-Korea steunt Japans plan om radioactief afvalwater in zee te lozen, China voert beperkingen op Japans voedsel in  

Toch is de vrees van de Japanse vissers niet onterecht. Zuid-Korea voerde al een verbod in op visproducten uit de regio rond Fukushima. Ook China is bijzonder kritisch voor het plan van de Japanse regering. China gelooft niet in de geruststellingen van het IAEA en spreekt over een “eenzijdig” rapport. Om haar woorden kracht bij te zetten, voert de Chinese regering een verbod in op voedselimport uit 10 van de 47 Japanse prefecturen.