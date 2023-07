Lepel en drinkbeker uit kerk van Munsterbilzen nu in Vlaamse Topstukkenlijst: "uniek" en "onmisbaar"

De Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk van Munsterbilzen is de thuis van enkele opvallende objecten, zoals het boomstamgraf, de tand van een narwal en de staf van Amor. De meest kostbare stukken staan in een vitrinekast opgesteld, samen met de mooiste voorwerpen van archeologische opgravingen. Nu zijn twee van die unieke voorwerpen opgenomen in de lijst met Vlaamse Topstukken: een "drinknap" (of drinkbeker) en het lepeltje van de heilige Landrada. Ze worden als "uniek" en "onmisbaar" beschouwd.