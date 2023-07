Brand gesticht aan politiecommissariaat in Sint-Gillis, mogelijk link met drugsmilieu

Aan het politiecommissariaat van Sint-Gillis is afgelopen nacht brand gesticht. Door wie of waarom is momenteel niet duidelijk. "Alles pistes liggen nog open. We zijn momenteel vrij hard aan het tussenkomen in het drugsmilieu, komt het daaruit? Of uit het anarchistisch milieu, want ook daaruit zijn er dreigingen", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.