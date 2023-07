Brusselse regering keurt strategie goed om meer Brusselaars aan het werk te krijgen

Het Brusselse Gewest heeft een werkgelegenheidsgraad van 66 procent. Dat cijfer is een pak lager dan Vlaanderen, maar ligt wel iets hoger dan het Waalse werkgelegenheidscijfer van 65 procent. Bovendien is Brussel het enige gewest waar de werkgelegenheidsgraad in het eerste kwartaal van 2023 steeg. Toch is het gewest nog ver verwijderd van de doelstelling van 80 procent, geeft Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) aan. Dat komt onder meer omdat de Brusselse arbeidsmarkt veeleisend is op het vlak van diploma's en vaardigheden, terwijl het aantal vacatures waarvoor geen diploma is vereist fors is gedaald.

Om meer Brusselaars aan het werk te krijgen heeft de Brusselse regering vrijdag op voorstel van minister Clerfayt een nieuwe strategie aangenomen om de kwalificaties van de inwoners op te trekken. De "strategie rond scholing en werk" telt 25 maatregelen, onderverdeeld in 3 pijlers. Zo wil de regering meer samenwerking tussen onderwijs en werkgevers, om opleidingen en economische behoeften op elkaar af te stemmen. Daarnaast wil Brussel ervoor zorgen dat een opleiding ook effectief tot een job leidt, onder andere door de toegang tot crèches te vergemakkelijken en opleidingstoelagen te verhogen. Tot slot moeten ook zaken als taalkennis of computervaardigheden beter.