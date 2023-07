Cactusfestival gaat van start met uitverkochte festivaldag

Onder een stralende zon en in tropische temperaturen is het Cactusfestival in Brugge gestart. Om 15 uur openden de festivaldeuren en om 17.20 uur begint de eerste artiest, het Japans-Belgische duo Aili, eraan. Later spelen ook Goldband, Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, Goose en Arsenal.