Crisis in Nederland over aanpak asiel: vandaag opnieuw overleg, valt de regering van Mark Rutte?

In Nederland dreigt een heuse regeringscrisis. De vier coalitiepartijen zitten al dagen samen over migratie, maar raken het niet eens. De VVD, de liberale partij van premier Mark Rutte, wil de regels rond asiel en vooral rond gezinshereniging strenger maken. De coalitiepartners kunnen zich daar niet meteen in vinden. Ook afgelopen nacht zijn de partijen zonder akkoord uit elkaar gegaan. Later vandaag komen ze opnieuw samen.