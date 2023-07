Pluktuin in Nieuwrode brengt eetbare boeketjes bloemen naar mensen met dementie

Dat boeketje bloemen is niet zo maar een boeketje, maar eentje met eetbare bloemen. "Greet en ik werken al jaren met mensen met dementie en we geven ook trainingen hierover", zeg Katja. "Helaas moesten we telkens opnieuw vaststellen dat er amper bloemen te zien zijn in de leefruimtes of de woonkamers van mensen met dementie. Daar is natuurlijk een goede reden voor, sommigen onder hen gaan de bloemen opeten, wat gevaarlijk kan zijn. Je kan trouwens ook niet verwachten dat een verzorgster gaat checken of de bloemen giftig zijn of niet. Daarom staan er meestal geen bloemen op de kamer bij mensen met dementie. Dus kwamen we op het idee om eetbare en niet giftige bloemen te telen."