Dj's laten legendarische nachtclubs uit het Waasland nog één keer heropleven

Wie zich nog de The Ritz, Cherry Moon, de BBC (Sint-Niklaas) of de Boccacio (Destelbergen) herinnert, stond waarschijnlijk in de jaren '80 of '90 op hun dansvloer. Speciaal voor die duizenden Wase dertigers tot vijftigers wordt er een comeback georganiseerd. De organisatie achter "Oldskool Waasland" wil daarmee een eerbetoon houden aan de dancings en dj's uit die tijd. Het feest wordt georganiseerd in "The Lakehouse" in Stekene op de nationale feestdag 21 juli.

"De locatie is waanzinnig mooi", vertelt organisator Ben Mouling. "In die feeërieke jungle zullen we twee podia voorzien. Het wordt een gestoorde trip door de geschiedenis van het Wase uitgaansleven. We mixen alle stijlen door elkaar. Er zal disco gedraaid worden, maar ook new wave."