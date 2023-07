Ex-militair die premier De Croo bedreigde, is opgepakt in Noorwegen

"Door grondig onderzoek en een goede internationale samenwerking zijn we erin geslaagd om die man te doen aanhouden in Noorwegen", bevestigt Eric Van der Sypt van het federaal parket in "VRT NWS Journaal". Het federaal parket had het onderzoek in handen genomen eerder vandaag en er was een onderzoeksrechter aangesteld gespecialiseerd in terreurzaken.

De ex-militair, een dertiger, had vanmorgen vroeg een video gepost waarin hij op een foto van premier De Croo schiet. "In dat soort zaken nemen we geen enkel risico. We gaan altijd uit van het ergste scenario", aldus Van der Sypt. Volgens het federaal parket is er geen link met de zaak rond Jürgen Conings, de militair die twee jaar geleden wapens stal uit de kazerne van Leopoldsburg en wekenlang spoorloos was.

De man die nu is opgepakt in Noorwegen, werd op 17 juni ontslagen bij Defensie, ervoor stond hij al een tijdlang op inactief. "Blijkbaar heeft hij een extreemrechts gedachtegoed en hij zou psychische problemen hebben, maar dat moet het onderzoek nog allemaal uitwijzen", zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Bij de man thuis in Leopoldsburg zal nu een huiszoeking gebeuren. Eerder vandaag was al een perimeter ingesteld ter plaatse. "We gaan op zoek naar bewijsmateriaal. Dat kunnen wapens zijn, munitie, misschien explosieven. Ook daar nemen we geen enkel risico naar analogie met andere gelijkaardige dossiers. Dan zal het onderzoek moeten uitwijzen in hoeverre de terroristische dreiging reëel was", zegt het federaal parket.