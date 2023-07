Wat weten we over de ex-militair die bedreigingen heeft geuit tegenover premier De Croo?

Officieel werd hij op 17 juni ontslagen bij Defensie, ervoor stond hij al een tijdlang op inactief. Volgens onze informatie had hij ernstige psychische problemen en er waren vermoedens dat hij gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Op zijn sociale media verwijst hij ook naar dat ontslag. Voor zijn ontslag had hij ook verklaard dat hij een aanslag beraamde op een Antwerpse politicus. Het zou gaan om burgemeester Bart De Wever (N-VA). Over die bedreigingen heeft Defensie enkele dagen na zijn ontslag een nota gestuurd naar het parket.

Hij had zelf ook op sociale media gepost dat hij geen toegang meer mocht hebben tot geheime documenten, omdat hij in een motorbende zat en daar strafbare feiten gepleegd zou hebben. Zo zou hij betrokken zijn bij een actie waarbij een garagehouder geïntimideerd werd met explosieven.

Op zijn sociale media verwijst de man ook verschillende keren naar Varg Vikernes, die in de jaren 90 veroordeeld werd voor moord en brandstichting. In 2013 - toen was hij opnieuw op vrije voeten - werd hij gearresteerd door de Franse politie, omdat hij "een aanslag op grote schaal wilde plegen".

De ex-militair verklaarde in de bewuste dreigingsvideo zelf dat hij in Noorwegen zat. Daar is hij in de loop van de dag opgepakt. Ons land zal nu zijn overlevering vragen, om hem hier te kunnen verhoren.