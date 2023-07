Ex-militair bedreigt premier De Croo in video op sociale media: politieactie aan de gang in Leopoldsburg 

"We kunnen enkel bevestigen dat we kennis genomen hebben van de dreigingen. We nemen de situatie zeer ernstig. We zijn onmiddellijk een onderzoek opgestart, maar in het belang van dat onderzoek kunnen we nog niet meer informatie geven." Het parket van Limburg kan voorlopig niet veel kwijt, maar volgens onze informatie gaat het over een video die op sociale media circuleert. Daarin is te zien hoe een man een wapen neemt, en schiet op een foto van premier Alexander De Croo (Open VLD), die op een boom hangt. Het laatste beeld is die foto met enkele gaten in. Of het gaat over een echt wapen, of een nepwapen is niet duidelijk. In een volgende video zegt de man dat hij in Noorwegen is en zich verstopt voor het leger.