Een kasteelhoeve, een sixtiesvilla en een kapel maken kans op de Onroerenderfgoedprijs en jij kan ook meestemmen

Het kasteeldomein van Robiano in Tervuren, waar in het verleden zowel adellijke families, militairen of kinderen in "kolonies" verbleven, kwam in 1994 in handen van het Amerikaanse softwarebedrijf NV SAS Institute. In het kasteel werden de kantoren ondergebracht. In 2009 lagen de eerste plannen klaar om ook de neoromaanse kapel aan te pakken. En er was werk aan de winkel: de toren was niet meer origineel en de binnenmuren in gele en oranje latexverf deden pijn aan de ogen.