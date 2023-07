Sint-Truiden verkiest zes nachtburgemeesters: "We hebben geleerd goede en veilige fuiven te organiseren"

"De stad wil de jeugd zo aanmoedigen om samen leuke evenementen op poten te zetten", zegt organisator Dieter Clerinx. "Vroeger waren er veel jeugdcafés en was er elk weekend een fuif. Maar dat is niet meer het geval. We hoorden ook van de jongeren in de stad dat er nood is aan nieuwe evenementen."

"De jeugd weet wel niet meer hoe je een fuif organiseert", gaat Clerinx verder. "Daarom hebben we ervoor gezorgd dat enkele jongeren konden bijleren op dat vlak. Ze kregen lessen van meters en peters die actief zijn in het fuifmilieu. Ze leerden alles over brandveiligheid, muziek, security, alcohol, ... Daarna werd de kennis van de jongeren getest in een wedstrijd."