"LET OP: VIES SHTEIL": Eerste nutteloze bordenwandeling van Limburg geopend in Genk

"Ik hang overal in het land nutteloze borden op, dat zijn kleine bordjes met hele flauwe grappen op. Hoe flauwer hoe liever eigenlijk", zegt Kamiel De Bruyne, voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Verder is hij ook stichter, penningmeester en secretaris van die vereniging. "Ik vind het heel grappig om heel ernstig te doen over flauwekul die in essentie heel absurd is."