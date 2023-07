Forttheater in Edegem moet tijdelijk sluiten, vijf toneelgroepen spelen noodgedwongen op andere locaties

Bij toneelvereniging Aorta hebben ze al een oplossing gevonden. "Wij zullen onze voorstelling eind dit jaar in zaal De Nachtegaal spelen", zegt Leo Van Tilborg. "Het zal wel aanpassen worden want dat is eigenlijk niet echt een theaterzaal. Maar we bestaan intussen al 104 jaar en hebben twee oorlogen overleefd, dus ik denk dat we dit ook wel zullen overleven."