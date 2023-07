Françoise Bertieaux (MR) vervangt Valérie Glatigny als minister in Franse Gemeenschapsregering

"We hadden iemand nodig die meteen inzetbaar was", aldus MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tijdens een persconferentie op het partijhoofdkwartier. "Deze benoeming beloont veel hard werk als parlementslid."

Françoise Bertieaux had in 2019 afscheid van de politiek genomen om haar man te vergezellen naar New York, waar hij werkte bij de vertegenwoordiging van de Europese Unie. Maar nu keert ze dus terug. "Ik ben weer thuis en ik ben ontroerd dat men mij niet vergeten is", zegt ze.

Als licentiate in de rechten, met een opleiding in marketing en theaterwetenschappen, begon Françoise Bertieaux haar politieke carrière in 1988 als gemeenteraadslid in Etterbeek. Ze was er schepen en ook voorzitter van het OCMW. In 1999 werd ze verkozen in het Brussels Parlement en zetelde ze ook in het Parlement van de Franse Gemeenschap.