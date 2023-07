Frank Vandenbroucke wil coronamails niet openbaar maken: “Zijn houding zaait wantrouwen en twijfel”

Dat ons land kritiek krijgt van Greco is niet verwonderlijk. In Nederland is de openbaarheid van bestuur bijvoorbeeld veel uitgebreider. Daar vallen ook sms'jes en whatsappjes van bewindspersonen onder die wet. Nederlanders kregen zo in 2021 inzicht in het sms-verkeer van hun minister-president Mark Rutte nadat de Volkskrant dat opvroeg.