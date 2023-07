Gent zorgt voor meer parkeerplaatsen voor grote fietsen: "Fietsen kunnen parkeren in een straal van 100 meter"

Gent heeft de laatste jaren meer parkeerplaatsen voor fietsers gecreëerd. Volgens schepen Filip Watteeuw(Groen) kreeg de stad van de inwoners ook steeds meer signalen dat er nood was aan meer parkeerplaatsen voor de grotere fietsen. "Steeds meer inwoners hebben de auto ingeruild voor een grote fiets om daarmee de nodige boodschappen te kunnen doen of de kinderen naar school te brengen. We weten dat, maar moeten dan ook zorgen dat er plaats is in de stad om de fietsen te parkeren. We moeten ervoor zorgen dat de fietsen niet overal in het straatbeeld opduiken, dus kunnen we beter zorgen dat er voldoende plaats en ruimte is om de grotere fietsen te plaatsen"