Overlevende houdt Griekse kustwacht verantwoordelijk voor scheepsramp: "Boot kapseisde nadat er een touw aan werd vastgeknoopt"

In verklaringen achteraf zeiden de Griekse autoriteiten dat ze contact hebben gelegd met het schip, maar dat er in verschillende telefoontjes telkens werd aangegeven dat de opvarenden hun reis naar Italië wilden voortzetten.

Ook zou er gezegd geweest zijn dat de boot stabiel was en dat ze geen dringende hulp nodig hadden. De Britse omroep BBC en de Amerikaanse krant The New York Times trekken deze beweringen echter in twijfel.

Met zo'n gevaarlijke situatie en overbevolkte boot had Griekenland sowieso een uitgebreide reddingsactie moeten opstarten, ongeacht wat de bemanning zei.

Ook onze getuige nuanceert: "Het waren de smokkelaars die de satelliettelefoon in handen hadden. Wij waren niet op de hoogte van wat zij zeiden. Ja, in het begin van de tocht wilde iedereen naar Italië, maar dat was niet meer het geval toen we alle hoop verloren. We wilden gered worden."