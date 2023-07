Verplicht pensioen Vanmarcke geen primeur: "Topsport vraagt soms te veel van het hart"

Hoe gezond sporters ook leven door te bewegen, gezond te eten en vaak niet te roken en te drinken, toch kan sport het hart enorm belasten, zegt cardioloog Pedro Brugada (UZ Brussel). "Sport is gezond, maar we zijn geen luipaarden. Zeker langdurig sporten, langer dan zes uur per week, kan hartritmestoornissen veroorzaken."

"Vaak zien we aan de basis een genetische aandoening aan het hart", zegt Schwagten, "en intensief sporten kan die kwaal uitvergroten of een ritmestoornis triggeren". Belangrijk is dat er veel verschillende soorten hartritmestoornissen zijn, en niet elke stoornis is te linken aan sporten.