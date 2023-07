Ossegempark in Brussel krijgt herdenkingsmonument voor slachtoffers van coronapandemie

In Vlaanderen staan er al een aantal "Onumenten". Onder andere in Lommel, Aarschot en Gent zijn de typische, ronde herdenkingsplekken al aangelegd. Architect Bas Smets kiest bij zijn ontwerp bewust voor plekken in de natuur. "Van oudsher heeft de mens tekens in de natuur aangebracht om gebeurtenissen te herdenken. Er komen meerdere gedenkplaatsen verspreid over het hele land. Samen vormen ze een netwerk van troostplaatsen", legt hij uit.

In het Zoniënwoud in Ukkel werd een paar jaar geleden al een "Onument" geïnstalleerd. Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslagen op 22 maart in Brussel en Zaventem. Een "Onument" bestaat uit dertien banken die in een cirkel staan opgesteld, op gelijke afstand van elkaar. Er zullen voor het project geen bomen worden gekapt, maar het herdenkingsmonument moet discreet deel uitmaken van het bos.