Hoe hou je muggen op afstand? Vermijd chemische producten in slecht geventileerde ruimtes

Muggen planten zich voort in stilstaand water. Ga na of er in de buurt van je huis, terras of in je tuin, stilstaand water is. Misschien staat er ergens een emmer met water, een regenton die niet afgesloten is of is je dakgoot verstopt en blijft daar water in staan. Na de regen van de afgelopen weken, hebben de muggen veel plekken, misschien kan jij er een aantal in jouw buurt weghalen.

Heb je een vijvertje in de tuin? Dan zitten daar gelukkig ook de natuurlijke vijanden van de mug: vissen en libellen onder meer.