Internationaal akkoord pakt uitstoot scheepvaart aan, critici ontgoocheld: "Had veel meer moeten zijn"

Ook ons land trekt de ambitieuze kaart, laat federaal minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weten. "Ons land verdedigt op internationaal vlak een ambitieus CO₂-reductieplan voor de scheepvaart. De oplossingen om de uitstoot te verminderen, moeten we niet ver zoeken. Die vinden we hier vlakbij, waar onze Belgische industrie in grote mate bij betrokken is."

De koepelorganisatie van Belgische reders, RBSA, heeft het over een "historisch akkoord". RBSA-directeur Wilfried Lemmens had liever "specifiekere bewoordingen" gehad over de deadline, in plaats van de "tegen of rond 2050". "Maar we begrijpen de noodzaak voor enige flexibiliteit om het doel te bereiken".