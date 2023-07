Twee Palestijnen komen om het leven na schietincident met Israëlische troepen in Nabloes

De twee mannen zouden volgens de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet verantwoordelijk zijn voor de beschieting van een Israëlische politieauto eerder deze week. De slachtoffers werden door het Palestijnse ministerie van Gezondheid geïdentificeerd als de 34-jarige Khayri Mohammed Sari Shaheen en de 32-jarige Hamza Moayed Mohammed Maqbool. Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLF) claimt dat de mannen tot hun leden behoorden en bevestigt dat zij inderdaad in opdracht van de PFLF de Israëlische politieauto beschoten hadden.

In de nasleep van het incident droegen verschillende Palestijnen de twee lichamen naar het ziekenhuis. Ze riepen daarbij "God is geweldig!", terwijl in de lucht werd geschoten. Ondertussen prees de Israëlische minister van Defensie het incident en verkondigde hij dat Israël niet zou stoppen met het vernietigen van Palestijnse militanten. "Er is geen enkele terrorist die niet de zwaarste prijs zal betalen", zo sprak hij over hen. Onder de Palestijnse bewoners heerst er heel wat onrust.