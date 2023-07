Jean-Marie Dedecker overweegt om Lijst Dedecker nieuw leven in te blazen

"Jean-Marie weet dat ik wil dat we terug opstarten en terug met Lijst Dedecker opkomen in 2024", bevestigt Peter Reekmans aan VRT NWS. Reekmans is burgemeester in Glabbeek en was Vlaams Parlementslid voor LDD. "Jean-Marie heeft goesting, maar alleen meedoen om mee te doen, is niet de bedoeling. Als we meedoen, willen we er ook staan als partij."