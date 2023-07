Jean-Marie Paff museum in Beveren opent: "Het is mijn hart dat hier ligt"

Beveren heeft op de benedenverdieping van het oude gemeentehuis een tijdelijk museum over Jean-Marie Pfaff opgericht. Het is tijdelijk, want het oude gebouw wordt later nog verkocht. Jean-Marie Pfaff groeide op in Lebbeke, maar verhuisde naar Beveren toen zijn broers een transfer naar voetbalclub SK Beveren konden versieren. Jean-Marie debuteerde als 18-jarige bij SK Beveren. Hij was er 10 jaar keeper, maar werd vooral in de jaren '80 wereldberoemd als keeper voor de Rode Duivels. Vorig jaar werd Pfaff ereburger van de gemeente. En die gemeente Beveren ligt hem nog altijd nauw aan het hart: "Ik was gelukkig in Beveren. Ik werkte bij de post en bij de Generale Bank, ik verdiende niet veel, maar ik was gelukkig."