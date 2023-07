Twee kleuters uit Zedelgem glippen weg van sportkamp en lopen 2 kilometer terug naar huis

Het incident deed zich voor na het vieruurtje. "Er was toen een activiteit met alle kinderen van het lager, waardoor het niet opviel dat er twee kinderen ontbreken, op een groep van ongeveer zestig kinderen", zegt Dedeyne. "We hadden niks door, tot de mama belde om te zeggen dat ze aan de deur van het vriendje stonden. De mama is toen over haar toeren naar hier gekomen, wat we volledig begrijpen."