Lang verloren "Sint-Sebastiaan" van Rubens geveild voor meer dan 5 miljoen euro

Hoe zit de geschiedenis van het schilderij in elkaar? Vermoedelijk was het de Italiaanse militaire bevelhebber Ambrogio Spinola die het bestelde bij Peter Paul Rubens. Spinola was door de Spaanse koning naar de Nederlanden gezonden. Zijn naam is in onze contreien berucht van het Beleg van Oostende. "Sint-Sebastiaan" werd begin 17e eeuw geschilderd in Antwerpen of in Italië, daar zijn de experten het niet over eens.