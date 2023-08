Een sms of WhatsApp-bericht dat zogezegd van je hotel komt? Opletten voor oplichting: "Klik nooit op een link"

Het Center voor Cybersecurity in België heeft zelf nog geen dergelijke gevallen binnengekregen. Het heeft ook geen weet van gehackte accounts bij booking.com zelf. Maar Katrien Eggers van het Cybersecurity Center herhaalt wel dat je nooit op een link mag klikken die je via een sms of een WhatsApp bericht krijgt.

“Laat ook nooit je gegevens achter via een link of op een website als je niet 100% zeker bent. En als je een hotel boekt via Booking, handel dan alles af via je account. Log altijd in op de website van Booking zelf.”

De Inspecteur polste bij de Federale Overheidsdienst Economie of ze daar weet hebben van dergelijke gevallen. Maar de FOD communiceert niet over individuele bedrijven. In het algemeen werden in de periode tussen 1 januari 2023 tot en met 19 juli 2023 in totaal 11 meldingen ontvangen bij het Meldpunt van de Economische Inspectie over het fenomeen van het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot informatiesystemen.