Rumst laat riolering extra inspecteren zodat afvalwater van Tomorrowland niet opnieuw in beek terechtkomt

Eind juli vorig jaar is er tijdens Tomorrowland in Boom toiletafval van het festival terechtgekomen in de Molenbeek in het park van Boom. Dat kwam omdat er problemen waren met de riolering in het centrum van Reet, bij Rumst. "In 2018 is het hele rioleringsstelsel heraangelegd, maar er waren enkele technische zaken niet in orde. Dat is aan het licht gekomen tijdens Tomorrowland vorig jaar, omdat er dan een grote hoeveelheid aan afvalwater in de riolering terechtkwam. Normaal gezien moet die riolering dat aankunnen", zegt Jurgen Callaerts (N-VA), burgemeester van Rumst.