Mag een bedrijf je eID vragen? "Let vooral op met je rijksregisternummer, dat bevat erg veel interessante informatie"

De belangrijkste informatie die op je eID staat, is het rijksregisternummer. Dat is een uniek identificatienummer dat gelinkt is aan het rijksregister, waar informatie staat over wie je bent, waar je woont, wat je beroep is. Niet iedereen kan zomaar in dat register zaken opzoeken. “Je moet daarvoor een specifieke machtiging hebben van de federale dienst", zegt Magali Feys. "Veel bedrijven hebben dat niet.”