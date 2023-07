Supporters KV Mechelen en SK Beveren niet welkom voor oefenwedstrijd in Sint-Niklaas 

Voetbalsupporters uit Beveren en Mechelen zullen hun favoriete voetbalploeg niet kunnen aanmoedigen de volgende wedstrijd. Die gaat zaterdag door achter gesloten deuren, na risicoanalyses van de politie. Maar niet in Sint-Niklaas zoals eerder was afgesproken. "De politie heeft me uitdrukkelijk geadviseerd om geen supporters toe te laten. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Om de openbare orde te verzekeren, zou het een disproportionele inzet vergen van de politie. Ik wens in deze niet in te gaan tegen het advies van de politie", zegt Dehandschutter. "Indien ik daar toch zou tegenin gaan, moet ik een eigen argumentatie ontwikkelen. Stel dat er dan toch incidenten zijn, dan draag ik daar als burgemeester een zware politieke verantwoordelijkheid in."