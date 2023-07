Militair bivak uit de Tweede Wereldoorlog herrijst in Ramsel: "De herinnering moet blijven" 

Ook buiten de bivakplaats kan je dit weekend voertuigen zien rondrijden. "Zaterdag van 10 tot 13 uur doen we een rondrit in de omgeving", zegt Kris Op de Beeck, secretaris van de 82nd-101st US Airborne Division vzw. "Na de middag zijn er shows en is er muziek uit de jaren 40. 's Avonds is er ook muziek uit de jaren 50 en 60, dan mag het iets luchtiger zijn. Zondag doen we alles nog eens over, behalve de rondrit. We sluiten af rond 18 uur."