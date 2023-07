Mysteries van Vlaanderen: Op zoek naar een begraven Minerva, de Rolls-Royce van België  

Radio 2 lost deze zomer merkwaardige raadsels op. Deze week gaat het over een luxe-auto die begraven zou zijn in een tuin in Putte. Net na de oorlog wou de eigenaar zijn dure auto verstoppen om hem later weer uit te graven. Hoeveel is zo’n uniek stuk vandaag nog waard? De mysteriejager van Radio 2 ging het vragen aan een expert uit Wuustwezel. Volgens hem was Minerva de Rolls-Royce van België.