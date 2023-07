Mysteries van Vlaanderen: ligt er een Minerva begraven in de tuin van Rik in Putte? (slot)

Pieter-Jan Klok van Teccon landmeters was zo vriendelijk met een grondradar de tuin van Rik te komen afspeuren: "Dit soort onderzoeken is iets wat wij dag in dag uit doen. We gebruiken daarvoor een grondradar. Qua uiterlijk ziet dat eruit als een gele grasmachine, wij noemen het onze buggy". Op die buggy staat een schermpje waar je het radargram kan aflezen. Als er iets in de grond ziet, zie je lijnen. "Wat ik verwacht in het geval van een auto is dezelfde vorm zoals bijvoorbeeld voor een stookolietank, ik zoek naar een groot object".

Pieter-Jan begint heen en weer te rijden in de tuin. Daar merkt hij heel wat verstoringen van de aarde op over de hele tuin. Rik geeft toe dat zijn kleinkinderen hier tijdens de corona-crisis de hele tuin omgespit hebben op zoek naar de auto. Dus dat zullen wellicht de verstoringen zijn.