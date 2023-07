Nieuwe fiets- en wandelbrug over rivier de Benedenvliet verbindt centrum van Schelle met abdij van Hemiksem

"In het toekomstige cultuurbelevingscentrum op de zuidflank van de abdij zal ook een intergemeentelijke bibliotheek komen", zegt Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester van Hemiksem. "Sinds 2018 liggen daarvoor concrete plannen op tafel. We hebben toen ook een erfgoedsubsidie aangevraagd. Vanaf we die toekenning krijgen, kunnen we verder bespreken hoe we de abdij gaan invullen."