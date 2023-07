"Belangrijkste figuur" in Iberische bronstijd blijkt geen man maar een vrouw: "Opnieuw nadenken over de rol van de vrouw"

De archeologische site van Valencina bevat nog meer graven, maar geen enkel is zo rijk versierd. Tegelijk zijn er in geen enkel kindergraf op Valencina kostbare items gevonden. Daarom gaan de onderzoekers ervan uit dat de vrouw de status niet in de schoot geworpen kreeg bij geboorte. Ze zou zelf de sociale ladder zijn opgeklommen.

Volgens de onderzoekers kan dit nieuw licht werpen op vroege vormen van politiek leiderschap van vrouwen, niet enkel in Valencina, maar op het hele Iberisch schiereiland. "We moeten misschien eens opnieuw nadenken over bestaande opvattingen over de politieke rol van vrouwen in een periode waarin zich stilaan meer complexe maatschappijen vormden."