Belgische Ryanair-piloten staken tijdens het weekend van 15 en 16 juli: "Hou website luchthaven goed in de gaten"

Eerder deze week stelden de piloten van Ryanair die in België wonen een ultimatum. "We hebben onvoldoende antwoorden gekregen van de directie om de actie in te trekken en daarom zullen de Belgische piloten staken in het weekend van 15 en 16 juli", verduidelijkt Hans Elsen van de Christelijke vakbond ACV Puls.