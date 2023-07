Politie rolt in Sint-Niklaas jongerenbende op die betrokken zou zijn bij ruim 30 gevallen van afpersing

Het gaat om 32 jongeren, onder wie 30 minderjarigen. De jongste is amper 12 jaar oud. De bende wordt gelinkt aan meer dan 30 incidenten in en rond het centrum en het station van Sint-Niklaas. Ze staan vooral bekend om steaming, een vorm van afpersing waarbij het slachtoffer wordt afgedreigd, vernederd of geïntimideerd tot hij of zij geld afgeeft. De slachtoffers zijn in de meeste gevallen ook jongeren.