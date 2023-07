Pony op klaarlichte dag doodgeschoten in wei in Meer: "Ik ben er kapot van"

In een weiland aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten) is een shetlandpony op klaarlichte dag doodgeschoten. Het dier stond er al jaren samen met twee andere paarden. De eigenaresse is er het hart van in en doet nu een oproep naar iedereen die iets verdacht heeft gezien, of die camerabeelden heeft uit de buurt. De politie is een onderzoek gestart naar wat er gebeurd is.