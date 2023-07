Proefproject in Aalter: haal je identiteitskaart of reispas gewoon uit een automaat

"Heel wat inwoners van onze gemeente zijn vragende partij voor digitale dienstverlening. Het digitaal loket van Aalter kreeg in 2022 ongeveer 4.000 aanvragen", licht Schepen Mathias Van de Walle (CD&V) toe, "maar voor sommige documenten moest je tot nu nog altijd naar een loket. En dat is niet zo handig. Om onze inwoners ook tijdens het weekend of 's avonds de kans te bieden documenten af te halen, hebben we nu een automaat met kluizen aan de ingang van het gemeentehuis geplaatst." Je kan de digitale kluis gebruiken om een (voorlopig) rijbewijs af te halen, ook voor je identiteitskaart of voor een internationaal paspoort. "Het is een proefproject van één maand. Als het een succes wordt, kan er later nog een extra automaat komen aan het zwembad of aan het sportpark", aldus Van de Walle.