Provincie roept eigenaars van percelen op om te controleren op bacterievuur: "Heel schadelijk voor fruittelers"

"Sinds de verandering van de Europese wetgeving in 2019 is er geen verplichting meer om bacterievuur te melden en te bestrijden. Daarom hebben wij bij de provincie een meldpunt ingericht", zegt gedeputeerde Moors. "Daar kunnen mensen terecht als ze vermoeden dat er een besmetting is met bacterievuur op hun terrein. Wij gaan eerst in gesprek met de perceeleigenaar en kunnen daarna eventueel een firma inschakelen om de hagen te snoeien of te rooien. Via een compensatiefonds kunnen we ook bekijken wat er eventueel als alternatieve beplanting in plaats van de hagen kan worden gezet."

"Dat meldpunt is een goed initiatief", zegt Moors nog, "maar het is dweilen met de kraan open want de laatste tijd nemen de besmettingen weer toe. Daarom heb ik Vlaams minister van Landbouw, Jo Brouns (CD&V), gevraagd om een duidelijke wet op te stellen die het probleem op grotere schaal aanpakt."