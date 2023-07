4.460 kinderen van Heyo Vakantiekampen verbreken wereldrecord simultaan zonnecrème smeren

Ook Alexander (7), die mee smeerde in Domein Bokrijk in Genk, vindt het belangrijk om zich in te smeren. "Als je het niet doet, verbrand je en dan wordt je huid rood, toch? Meestal doe ik het thuis al een keer voor ik naar het kamp kom." Hanne (8) bekent dan weer dat ze er niet zo van houdt. "Meestal doe ik het niet zo graag. Dan plak ik aan m'n kleren. Dat is een irritant gevoel. Vandaag moest het wel. Toch vind ik het wel belangrijk. Ik verbrand bijna altijd dus misschien moet ik het toch maar eens meer beginnen te doen."

Ook in het Koninklijk Lyceum in Antwerpen smeerden zo'n 130 kinderen vrolijk mee. "Het was een gezellige chaos, zoals we gewend zijn op vakantiekamp", zegt monitrice Sofie Meesschaert. "Iedereen is heel goed ingesmeerd geraakt, ik denk dat hun handjes nog vettig blijven tot het einde van de dag."