Special Olympics-atlete Amal Ibrahimi plechtig gehuldigd door burgemeester Temse

“Het is leuk om iemand in de gemeente te hebben die zo’n fantastische internationale prestatie neerzet", zegt Schepen voor Sport Wim Van Rossen (Open VLD). Amal Ibrahimi heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug: ze werd Belgisch kampioen op de Special Olympics Belgium in Mechelen in de discipline G-judo, dat is judo voor mensen met een beperking (Amal heeft autisme en had vroeger gedragsproblemen, nvdr.). Ze werd bovendien wereldkampioen op de Special Needs World Judo Games Beverwijk. En op de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn behaalde ze ook een gouden medaille. “Die spelen waren een enorme beleving. We hebben er ook lang naartoe gewerkt”, zegt Amal trots. “We zijn twee weken vollen bak in de sport gevlogen en met mooie prestaties teruggekomen.”