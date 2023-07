KSA Torhout slachtoffer van vandalisme op fuifterrein

"Onze bar hadden we volledig zelf gemaakt met palen in de grond. Die lag volledig uiteen. Ons podium werd voor een deel vernield. De sjortouwen zijn doorgeknipt en de ijzeren hengsels van onze vaten zijn geplooid. Nog erger was dat de stroomkabel van onze stroomgroep is doorgeknipt. Zelfs de planning met taakverdeling werd in brand gestoken."

"Het is alsof iemand wou dat we op die manier zeker geen fuif zouden kunnen houden. Geen stroom betekent geen muziek en geen verlichting." Politie Kouter is ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen.

