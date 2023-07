Stroompanne in centrum Gent treft meer dan 5000 klanten

"Bij werkzaamheden door derden werd een kabel beschadigd", meldt David Callens van Fluvius, "van 9.21 uur tot 10.10 uur zaten ongeveer 5000 klanten klanten in de Gentse binnenstad hierdoor zonder stroom." Een twintigtal straten was getroffen, ondermeer de Ottogracht, de Baudelostraat en de Minnemeers. Tegen de middag was één stroomcabine ter hoogte van de Vrijdagmarkt nog altijd niet hersteld. "Acht straten zitten nog zonder elektriciteit, zoals de Vrijdagmarkt (foto), de Vlasmarkt en de Groentenmarkt. We doen er alles aan om onze 500 klanten ook daar opnieuw te kunnen bedienen", zei Callens rond de middag. Sinds 12.40 uur is alles weer in orde.