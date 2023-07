Hoop jij morgen op een ticket voor het concert van Taylor Swift? Dit is wat fans wereldwijd "ondergaan" om erbij te zijn

De kans dat fans van de "Anti-hero"-zangeres diep in hun buidel moeten tasten, is niet onbestaande. Swift zou namelijk werken met een systeem van "dynamic pricing", of dynamische prijszetting. Een deel van de tickets in een hogere prijscategorie wordt daarbij per opbod verkocht: hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs. Het prijskaartje kan daardoor oplopen tot duizenden euro's, afhankelijk van waar je zit of staat.

Hoeveel Swifties voor het concert in Amsterdam moeten neertellen, is dus nog een vraagteken. Enkele fans waagden zich al aan een gokje op basis van de Australische prijzen, die al even bekend zijn.